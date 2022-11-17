Почти ноль: боевики Украины контролируют только 1% всей территории ЛНР

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Российские военнослужащие готовы отразить любые атаки.

Всего лишь 1% территории Луганской народной республики (ЛНР) находится под контролем украинских националистов. ВСУ расположились всего лишь на трех населенных пунктах. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Мизерная часть территории Луганской Народной Республики, то есть это населенный пункт Белогоровка — это совсем небольшое село, которое, по имеющейся у меня информации, полностью разбито, уничтожено. И еще два очень маленьких населенных пункта. То есть это условно может быть 1% всей территории ЛНР», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Пасечника, практически вся территория ЛНР принадлежит российским военнослужащим. На данный момент ситуация на фронте непростая, однако ВС РФ контролируют ее. Он отметил, что наши военные готовы к любому исходу.

«Мы знаем о том, что идет концентрация личного состава, техники (украинских войск. — Прим. ред.), возможно, в нашем направлении, в направлении на ЛНР, но мы готовы отразить эти атаки», — сообщил Пасечник.

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