В Москве на рынке «Садовод» произошел пожар

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Всех посетителей срочно эвакуируют.

На московском рынке «Садовод» случился пожар. На место происшествия направились 20 единиц пожарной техники и спасателей. Сейчас спасательные службы ищут очаг возгорания.

По предварительной информации, воспламенились контейнеры, дым распространился на два павильона по 50 квадратных метров. Происходит эвакуация посетителей, пострадавших не обнаружено. Дополнительная информация выясняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подмосковном Подольске загорелся бывший завод «Зингер». Над предприятием поднялись клубы черного дыма. В огне оказалось 2800 квадратных метров. Все сотрудники, а это около 150 человек, экстренно эвакуированы. Как сообщили спасатели, возгорание произошло на третьем этаже. Также обрушилось перекрытие между третьим и четвертым этажами.