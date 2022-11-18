Политолог о просьбе Зеленского к Израилю после скандала в ООН: «Скребется во все двери»

Фото, видео: Zuma / ТАСС; Личный архив А. Асафова; 5-tv.ru

Уже все мировое сообщество видит противоречивость в действиях президента Украины. Однако он в своей обычной манере продолжает разыгрывать спектакль.

Президент Украины Владимир Зеленский требует от Израиля помощи, хотя Киев поддерживает антиизраильские резолюции в ООН. Это поведение выглядит абсурдно, однако лидера Незалежной не смущает. Об этом и причине такой противоречивости 5-tv.ru рассказал политолог Александр Асафов.

«Дело в том, что Зеленский не рефлексирует по поводу ранее сказанного. Даже по поводу грубых слов, которые его сотрудники, например, говорили в адрес немцев или его собственных действий по поводу поддержки антиизраильских инициатив. Он скребется во все двери — без исключения — в надежде, что какая-то откроется», — сказал специалист.

Александр Асафов добавил, что Зеленский не собирается прекращать получать деньги и новые виды вооружений от других стран. Поэтому он интенсифицирует свои действия, невзирая на то, что это выглядит «нелогично и абсурдно». Поскольку президент Украины не получил никакой реакции, он использует это в качестве пиара.

«Если надо будет — скорректирует свою позицию или усилит. В любом случае, это достаточно тяжелый медийный труд, который не очень имеет отношение к тому, что другие называют репутацией», — прокомментировал политолог.

Пл его словам, основное напряжение в отношениях Израиля и Украины состоит в том, что у израильской стороны есть несколько принципиальных убеждений.

«В первую очередь это связано с политической платформой современной украинской власти, которая является националистской в различных проявлениях и частью которой являются ее доходы», — пояснил собеседник.

Александр Асафов резюмировал, что из-за этого Израилю сложно сотрудничать с Украиной. Тель-Авив будет действовать «без оглядки на заявления Зеленского, но с учетом позиции американцев».

Ранее посол Израиля на Украине Михаэль Бродский возмутился из-за того, что Киев второй раз поддержал в ООН антиизраильскую резолюцию. Он назвал позицию Украины «разочаровывающей» и «не способствующей укреплению доверия» между Киевом и Тель-Авивом. Любопытно, что перед этим Владимир Зеленский попросил у израильских властей помощи в области поставок систем противовоздушной обороны.

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