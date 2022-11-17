Артур Таймазов: исключение паралимпийцев России из МПК убивает спорт

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Депутат пояснил, что подобные действия международных функционеров доказывают, что спорт в настоящее время пропитан политикой.

Депутат Государственной Думы ФС РФ, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов в официальном Telegram-канале высказал свою позицию относительно исключения России из Международного паралимпийского комитета.

«Печально видеть, как люди, которые должны поддерживать спортивное движение и развивать, продолжают его, по сути, убивать. Ведь исключение нашей сборной — одной из сильнейших в мире — еще один политически мотивированный шаг», — отметил политик.

Он добавил, что еще буквально на днях президент МОК Томас Бах говорил о равных правах всех спортсменов на Олимпиаде и спортивной нейтральности, но эти слова были попраны.

«Нашим паралимпийцам мне хочется сказать, что каждый из них — уже герой. И несмотря ни на что, мы очень ими гордимся и будем поддерживать», — заключил Артур Таймазов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировали паралимпийские чемпионы на приостановку членства России в ПКР.