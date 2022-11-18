Трамп-младший наехал на Киев: «Ракета Украины поразила нашего союзника по НАТО»

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

Украинский президент продолжает усердно доказывать то, что его страна непричастна к инциденту.

Сын бывшего президента США Дональда Трампа предложил прекратить поставлять военную помощь Украине после инцидента на польской территории. Об этом сообщает EADaily.

«Поскольку именно ракета Украины поразила нашего союзника по НАТО — Польшу, можем ли мы хотя бы сейчас прекратить тратить миллиарды на их вооружение?» — спросил Дональд Трамп-младший.

При этом глава Минобороны США Ллойд Остин считает, что западные страны должны прилагать больше усилий, чтобы удовлетворять украинские потребности в средствах противовоздушной обороны (ПВО), защищающих энергетическую инфраструктуру Незалежной. Также украинский президент Владимир Зеленский продолжает считать, что ракеты в Польше не являются снарядами Самостийной.

«Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета», — говорил Зеленский в беседе с «Интерфакс — Украина».

По мнению политика, Киев стоило допустить на место случившегося.

«А можно не говорить окончательные выводы? Имеем право быть в следственной группе? Конечно», — подытожил бывший комик.

Несколько дней назад в СМИ Польши появилась информация о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную в населенном пункте у границы. Погибло два человека. Фотоснимки были идентифицированы элементами украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто отверг слова Зеленского про падение ракеты в Польше.