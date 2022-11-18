«Нашей жизнью был театр»: режиссеру Брусникиной еще тяжело после смерти мужа

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Ей было очень важно не бросать детища покойного Дмитрия Брусникина. Когда знаменитость был в живых, пара почти никогда не расставалась.

Режиссер Дмитрий Брусникин вместе с женой и по совместительству своей коллегой Мариной были уникальной театральной семьей. Они оба учились на курсе у актера Олега Ефремова и прожили вместе почти 40 лет. После смерти мужа в 2017 году Марина не бросила его детища: театр «Практика» и «Мастерскую Брусникина». Также она проводит свой уникальный проект «Круг чтения».

Театр «Практика» и «Мастерская Брусникина»

Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Школы-студии МХАТ Марина Брусникина объяснила, что ей очень важно было продолжить не бросать дело супруга: театр «Практика» и «Мастерскую Брусникина». В этом ей помогают все ученики и друзья. Кроме того, в Школе-студии МХАТ она стала руководить курсом, хотя никогда не хотела такой ответственности.

«Время и ситуация вокруг, конечно, изменились. Но театр „Практика“ всегда занимался современными текстами, поисками новых имен в литературе и в театре. Этим и продолжаем заниматься», — рассказала Брусникина в интервью «Российской газете».

Режиссер добавила, что в театре продолжают говорить со зрителем на вечные темы — вера в добро, в сострадание, в разум, в человека. Она указала, что в этом сезоне планируются новые премьеры. две уже выпустили: семейный спектакль для всех возрастов «Хорошо, что я такой» Андрея Гордина по стихам и прозе Ольги Васильковой, Германа Лукомникова и Лены Репетур, а также «Круги/фантазии» режиссера Никиты Кобелева. Брусникина отметила, что Гордин — актер «Мастерской Брусникина».

Кроме того, в декабре в театре «Практика» состоится премьера комедии «Когти в печень (никто не вечен)» по пьесе Юрия Клавдиева. Это режиссерский дебют Сергея Карабаня, который тоже является учеником Брусникина. Также в театре можно будет увидеть премьеру актрисы Дины Корзун по ее автобиографическим текстам «Как я пришла в сознание», пьесу Германа Грекова «Остановка».

Брусникина поделилась главным секретом «Мастерской Брусникина»: ее супруг воспитывал подопечных так, что они выросли работоспособными, творчески свободными и независимыми, доброжелательными и интеллигентными людьми. Это держит их всех вместе.

Жизнь без Дмитрия Брусникина

Профессор отметила, что когда ее любимый муж был в живых, они практически никогда не расставались с ним, а их жизнью был театр. Дмитрий помогал ей своей мудростью, внутренним покоем и верой в нее. Сейчас Марине Брусникиной без него тяжело.

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