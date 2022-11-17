Генсек ООН сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней

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Антониу Гутерриш заявил, что все стороны договора одобрили данное решение, однако ни от Турции, ни от России официального подтверждения не поступало.

Все стороны зерновой сделки одобрили продление зерновой сделки на 120 дней. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, официальное заявление опубликовано на сайте организации.

«Я приветствую договоренность всех сторон о продлении Черноморской зерновой инициативы, чтобы способствовать безопасной навигации при экспорте зерна, продовольствия и удобрений с Украины», — так гласит заявление Гутерриша.

Кроме того, генеральный секретарь отметил, что ООН нацелена на устранение препятствий для экспорта удобрений и продовольствия из Российской Федерации.

Незадолго до этого министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о желании Киева продлить зерновую сделку.

К слову, ни турецкая, ни российская сторона не подтвердили информацию о продлении договоренности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Антониу Гутерриш на полях саммита G20 пообещал главе МИД РФ Сергею Лаврову снять ограничения на экспорт российского зерна и удобрений в рамках договоренностей по зерновой сделке.