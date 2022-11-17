Сестра Андрея Губина подтвердила информацию о неизлечимой болезни певца

Фото: Владимира Яцины/ИТАР-ТАСС / ТАСС

Из-за серьезного недуга Губин давно ушел со сцены. По словам артиста, он гниет заживо.

Родная сестра тяжелобольного Андрея Губина Анастасия Клементьева в эфире программы Пятого канала «Светская хроника» открыла завесу тайны насчет состояния певца. Она призналась, что болезнь дает о себе знать: Губину то хуже, то лучше. Но, по словам Анастасии, вся семья надеется, что артист поправится и вернется на сцену.

Сильнейшие боли из-за лицевой прозопалгии заставили Андрея Губина в 2010 году покинуть эстраду. На время или навсегда – остается только гадать.

«У меня парез левой стороны лица. (Для исполнения песен. — Прим. ред.) Нужно чтобы резонаторы работали. Если <…> геометрия резонаторов нарушена, то, естественно, и голос не звучит, голос — это же разум, душа плюс физиономия», — рассказывал певец.

Он признался, что в ближайшее время концертов точно не будет — ему тяжело даже дышать, не то, что на сцене прыгать. Но его сестра заявила, что певец не бросает музыку и работает над новыми песнями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас происходит в жизни Андрея Губина и почему он не смог встретиться с поклонниками.