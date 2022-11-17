Названы причины жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области

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Аварийная посадка произошла в Жигаловском районе региона. Экипаж направлялся в Ковыктинское газоконденсатное месторождение.

Стали известны причины жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области. По данным 5-tv.ru, при пролете винтокрылая машина оказалась в снежном заряде — интенсивном снегопаде. Резкое усиление ветра увеличило угол наклона Ми-8, при котором он мог нормально держаться в воздухе.

Члены экипажа попытались выровнять вертолет, но тот сильно просел вниз, задев деревья, а затем опрокинулся на левый бок. В результате инцидента пострадали командир судна, а также бортовой механик. Техника серьезно повреждена и частично разрушена. До этого сообщалось, что к месту аварийной посадки вылетел спасательный вертолет. Экипаж Ми-8 направлялся в Ковыктинское газоконденсатное месторождение.

Это второе крушение вертолета в России, которое вызвало громкий резонанс в прессе. До этого крушение вертолета произошло в в Костромской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спасали людей после крушения вертолета под Костромой.