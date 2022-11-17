Элизабет Херли показала свое тело в дерзком бикини на видео из ванной
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; Instagram* / elizabethhurley1
Британская знаменитость продемонстрировала, что женщина может выглядеть очень горячо даже в 57 лет.
Британская актриса и фотомодель Элизабет Херли с гордостью продемонстрировала, как может выглядеть женщина в 57 лет. Стройную фигуру в дерзком бирюзовом бикини она продемонстрировала на видео, опубликованном в ее соцсетях.
«Снова в бикини», — подписала актриса ролик.
Пикантный образ дополнили солнцезащитные очки и распущенные волосы. Такой наряд очень понравился подписчикам знаменитости.
«Она выглядит лучше большинства 18-летних девушек. Как ей это удается? Сделка с дьяволом?» — гласят комментарии интернет-пользователей под публикацией.
Поклонники гадают, в чем секрет стройности и красоты актрисы в таком возрасте. Ведь как признавалась сама Херли, спорт она не любит. Зато артистка отмечала, что исключила из своего рациона сладкое, фаст-фуд, макароны и хлеб.
Особую популярность Элизабет Херли принес роман с актером и одним из главных красавцев Голливуда Хью Грантом. Однако их отношения не сложились из-за неверности мужчины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Хью Грант оправдал измену Элизабет Херли с проституткой.
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