Элизабет Херли показала свое тело в дерзком бикини на видео из ванной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; Instagram* / elizabethhurley1

Британская знаменитость продемонстрировала, что женщина может выглядеть очень горячо даже в 57 лет.

Британская актриса и фотомодель Элизабет Херли с гордостью продемонстрировала, как может выглядеть женщина в 57 лет. Стройную фигуру в дерзком бирюзовом бикини она продемонстрировала на видео, опубликованном в ее соцсетях.

«Снова в бикини», — подписала актриса ролик.

Пикантный образ дополнили солнцезащитные очки и распущенные волосы. Такой наряд очень понравился подписчикам знаменитости.

«Она выглядит лучше большинства 18-летних девушек. Как ей это удается? Сделка с дьяволом?» — гласят комментарии интернет-пользователей под публикацией.

Поклонники гадают, в чем секрет стройности и красоты актрисы в таком возрасте. Ведь как признавалась сама Херли, спорт она не любит. Зато артистка отмечала, что исключила из своего рациона сладкое, фаст-фуд, макароны и хлеб.

Особую популярность Элизабет Херли принес роман с актером и одним из главных красавцев Голливуда Хью Грантом. Однако их отношения не сложились из-за неверности мужчины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Хью Грант оправдал измену Элизабет Херли с проституткой.

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