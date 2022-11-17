«Делайте нового»: Якубович рассказал, как его новорожденный сын чуть не погиб

Сразу после рождения первенец Якубовича два месяца боролся за жизнь и чудом победил

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

Знаменитый ведущий только спустя много лет смог поделиться той болью, которая обрушилась на него 49 лет назад.

Известный телеведущий Леонид Якубович раскрыл шокирующие подробности рождения его первого сына от экс-супруги Галины. По словам знаменитого папы, наследника с первых дней ждали неимоверные трудности. Однако Артем выжил, в апреле ему исполнилось 49 лет.

«Там было все, что только было возможно. Все это началось ночью, ни до какой скорой я не дозвонился. Я ринулся в отделение милиции напротив, ребята дали мне милицейскую машину. И он на этой машине в животе у мамы поехал в роддом», — сообщил Якубович в программе на федеральном канале.

Однако эти сложности оказались только цветочками по сравнению с тем, что младенца ожидало в дальнейшем. После рождения ребенка, Леонид Аркадьевич приехал в больницу. Жена грустно указала на сопливый носик малыша, оказалось — двустороннее крупозное воспаление легких. Врачи прогнозировали первому сыну Якубовича самое неутешительное будущее.

«Теперь я могу говорить об этом более-менее спокойно. Но врач мне тогда сказал: „Я вам советую, делайте нового, потому что…“ Ну и стали они его вытаскивать», — поделился телеведущий.

Больше двух месяцев маленький Артем провел в больничной койке. медики делали все возможное, чтобы спасти ребенка. У Галины пропало молоко и знаменитому папе пришлось искать кормилицу для мальчика.

«Я нашел женщину, она сцеживалась, я возил это молоко. Все это было месяца два или больше. Потом я забрал жену, а парня там еще оставили. И еще через пару месяцев мне позвонили и сказали: „Можете забирать“», — вспомнил Леонид Аркадьевич.

Помимо этого ведущий рассказал, как первенец уезжал из больницы на пожарной машине. После выписки врачи не позволили выносить малыша на улицу, поэтому знаменитый папа договорился с пожарной частью, которая согласилась помочь забрать наследника.

«Я его назвал Артем, что в переводе означает „счастливый“. Вот поэтому и назвал. Он в роддом уехал на милицейской машине, из роддома на скорой, а из больницы — на пожарной машине», — признался Якубович.

Ведущий отметил, что сейчас с его первенцем все отлично. Он здоровый мужчина, очень старательный и трудолюбивый. Его профессия связана с информационным полем. Это тяжело, но Артем старается достичь определенных высот. Сегодня наследник уже руководит небольшой группой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двойника Леонида Якубовича нашли на испанском телевидении.