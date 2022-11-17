Обаятельная и привлекательная: раскрыта личность новой девушки Брэда Питта

Фото: www.globallookpress.com / Jorge Sanz

Актер хочет найти спутницу, с которой проведет все оставшиеся годы, но в этом ему мешают обстоятельства.

У американского актера Брэда Питта, возможно, появилась новая пассия. Речь идет о фитнес-тренере Инес де Рамон. К слову, она бывшая жена артиста Пола Уэсли из «Дневников вампира». Недавно Питта и Инес засняли обнимающимся на улице. Парочку видели на концерте в Лос-Анджелесе, сообщают зарубежные таблоиды.

Поговаривают, что Питт всерьез увлечен эффектной брюнеткой. Он уже успел познакомить ее с коллегами по цеху и друзьями — Синди Кроуфорд и ее мужем Рэнди Гербером, а также с Шоном Пенном.

Рамон не только тренер, но и модель. Когда-то она работала с известными ювелирными брендами, а теперь следит за правильным питаниям богачей Лос-Анджелеса. Также она полиглот, знающий немецкий, английский, испанский, французский и итальянский языки, пишет KP.RU.

Один из приятелей актера говорил, что Брэд хочет найти спутницу, с которой будет до конца жизни. Однако шум и скандалы вокруг его имени не оставляют шансов на это. Папарацци раздувают сенсацию из встречи Питта с любой девушкой. Мужчина не хочет огласки в СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто решил отсудить у Питта 100 миллионов долларов.