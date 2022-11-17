Зеленский о переговорах с РФ: «Предложим публичную форму»

Зеленский сказал, что получил сигналы от партнеров о готовности РФ к прямым переговорам

Фото: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС

Лидер Незалежной поддерживает публичный формат диалога, однако для разрешения украинского конфликта называет неадекватные условия.

«Сигналы» от союзников о готовности России к переговорам получил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом лидер Незалежной заявил в эфире единого украинского телемарафона.

«Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, [президент России Владимир] Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму», — сказал украинский глава.

Он добавил, переговоры не должны проходить «за кулисами» и поддержал публичный формат диалога. До этого Зеленский назвал десять пунктов, чтобы урегулировать украинский конфликт. В списке значатся: радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности страны. Политик также подчеркнул невозможность новых Минских соглашений.

Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал украинские условия для начала переговоров. По его словам, они нереалистичны и неадекватны, учитывая текущую ситуацию. Российская сторона не раз сообщала о готовности к переговорам с Киевом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

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