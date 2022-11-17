Граждан РФ мошенники уговаривают переводить деньги на их же счета и крадут средства

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Frank Peters; 5-tv.ru

Злоумышленники обращаются с предложением «выгодных инвестиций» или из-за «риска сохранности средств».

Деньги на счетах россиян снова в опасности. У мошенников появилась новая схема, принцип которой выяснили «Известия».

К гражданам злоумышленники обращаются с предложением «выгодных инвестиций» или из-за «риска сохранности средств», и убеждают людей переводить деньги на свои же счета в других банках.

Из-за того, что перевод происходит между своими счетами, жертвы не видят риска. Вот только мошенники, пользуясь вирусами и фишингами, благодаря такому переводу похищают учетные данные онлайн-банков и стягивают деньги со всех счетов жертвы в одно место. А потом все пропадает.

Появление схемы подтвердили в крупнейших банках, уточнив, что активно распространяться она стала в последние несколько месяцев. Делая перевод на свою же карту, люди теряют бдительность, ведь такой сценарий кажется им безопасным.