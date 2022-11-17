В районе Фатих в Стамбуле вновь прогремел взрыв и начался пожар

Фото, видео: www.globallookpress.com / Onur Dogman; 5-tv.ru

Это уже третье чрезвычайное происшествие в турецкой столице за четыре дня.

Стамбул продолжают сотрясать взрывы. В районе Фатих рабочие ремонтировали газопровод, когда раздался сильный хлопок, начался пожар. Огонь охватил первые этажи жилого дома. Ранения получили 10 человек. На улице началась паника.

Терактом произошедшее пока никто не называет. Говорят только об утечке газа. Это уже третье чрезвычайное происшествие в городе за четыре дня.

Во вторник все в том же районе Фатих загорелись несколько машин. Причиной происшествия назвали утечку топлива неисправного автомобиля.

Еще раньше Стамбул потряс взрыв на пешеходной улице Истикляль. Тогда погибли шестеро человек, а еще 80 пострадали. Подозреваемую в совершении преступления задержали. Женщина, которая оставила пакет с бомбой, призналась в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.