Клава Кока вновь продала билет на свой концерт за десять миллионов рублей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Однако счастливый обладатель отказался идти на выступление певицы и стоять с ней на одной сцене.

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) продала билет на свой концерт за десять миллионов рублей. Однако покупатель сам отказался идти на выступление. Хотя у него была возможность стоять с артисткой на одной сцене. В своем Telegram-канале Кока рассказала, кто стал тем счастливым обладателем.

«Купил его медийный предприниматель Константин Майор. Он сказал, что хочет разыграть билет среди моих слушателей», — сказала Кока.

Она отметила, что Майор владеет рекламными фасадами в Москве. Поэтому решил сделать необычный подарок для фанатов певицы. Чтобы стать обладателем заветного билета, интернет-пользователи должны сначала найти баннер с Клавой Кокой в одном из упомянутых ей мест, сфотографироваться и выложить снимок в социальную сеть.

К слову, певице не впервые удается продать билет на выступление за бешеные деньги. В июле она так же получила десять миллионов рублей за проходку на одно лицо. Тогда было гарантировано попадание обладателя в VIP-зону и возможность постоять на сцене с артисткой. При этом стоимость обычного билета на мероприятие варьируется от пяти до восьми тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто Клаву Коку позвал замуж.