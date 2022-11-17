ВСУ ждет провал на авдеевском направлении из-за потери поселка Опытное

Игорь Рязов 24

Военкор Линин предрек провал ВСУ на авдеевском направлении из-за потери Опытного

ВСУ ждет провал на авдеевском направлении из-за потери поселка Опытное

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

Тема:
Специальная военная операция России

Освободив населенный пункт, союзные силы лишили противника большого укрепрайона, защищавшего их артиллерию. Теперь Авдеевка может быть полностью окружена.

Освобождение поселка Опытное в ДНР от националистов наверняка приведет ВСУ к провалу на авдеевском направлении. Об этом сообщил военкор Евгений Линин.

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«Поселок стал большим укрепрайоном ВСУ, который защищал украинскую артиллерию на авдеевском направлении. Благодаря освобождению Опытного Россия открыла путь к захваченной Авдеевке, откуда активно ведутся артобстрелы со стороны ВСУ по городам Донбасса», — цитирует Линина URA.RU.

По словам корреспондента, прежде союзным силам приходилось тяжело из-за так называемых «муравейников». Речь идет об укрепрайонах, которые националисты усиливали годами. С их помощью ВСУ также блокировали подходы к ряду населенных пунктов: Опытному, Водяному, Пескам и Авдеевке. Однако теперь подходы открыты.

Взять поселок Опытное удалось в ходе тщательно спланированной операции. Пока Первая Отдельная Славянская бригада ДНР зачищала населенный пункт и прикрывала фланги батальона «Спарта», донецкие танкисты вели бои в лесу за поселком с подкреплением ВСУ. В итоге украинские боевики бежали, многие попали в плен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что освобождение поселка Опытное позволит участникам спецоперации по защите Донбасса окружить город Авдеевку. ВСУ пытались вернуть себе контроль над поселком с помощью обстрелов бесшумными польскими минами, однако безуспешно.

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