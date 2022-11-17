Ученый из США отправится ко дну Тихого океана, чтобы найти упавший НЛО

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov

Объект лежит там более восьми лет. Если удастся доказать, что техника инопланетного происхождения, то это полностью опровергнет заявление Космического командования Штатов.

Астрофизик Ави Леб уже весной 2023 года отправится в экспедицию на поиски инопланетного корабля, который упал в Тихий океан еще в 2014 году. Он планирует достать объект со дна.

Если ученому из Гарвардского университета удастся доказать, что это инопланетный зонд, открытие опровергнет заявление Космического командования США. Согласно их отчету, тело является метеором.

Неизвестное тело заинтересовало ученого еще в восемь лет назад. Тогда объект упал в океан к северу от Папуа-Новой Гвинеи. Исследователь сразу же отметил, что он является в действительности образцом инопланетных технологий.

Ави Леб проанализировал траекторию и определил, что тело двигалось со скоростью 216 тысяч километров в час. Это значительно быстрее любых метеоритов и астероидов, циркулирующих по Солнечной системе. В связи с чем заключил — объект прилетел из другой системы.

Однако совершить открытие его остановило Космическое командование США, которое в своем отчете заключило — это метеорит.

«Мы планируем экспедицию в Папуа-Новую Гвинею, чтобы исследовать дно океана и выяснить состав этого объекта. В прошлом месяце я получил полтора миллиона долларов на проведение этой экспедиции», — процитировала заявление Леба газета New York Post.

При этом, несмотря на запланированную экспедицию, Леб уверен: ученым потребуется еще немало времени, чтобы понять цель нахождения инопланетных объектов на Земле.

Ранее 5-tv.ru публиковал самый качественный снимок НЛО.