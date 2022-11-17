Опубликовано видео закладывания бомбы исполнительницей теракта в центре Стамбула
Полиция Стамбула обнародовала видео с закладкой бомбы в центре города
Фото, видео: Семеновская Ксения / ТАСС; 5-tv.ru
Сейчас по подозрению в причастности к преступлению задержаны порядка 50-ти человек. В том числе и предполагаемая исполнительница.
Полиция Стамбула обнародовала видео с закладкой бомбы в центре города на популярной пешеходной улице Истикляль 13 ноября. Кадры оказались в распоряжении портала TRT Haber. Путь предположительной исполнительницы теракта отследили по камерам наблюдения.
На кадрах видно, как женщина в темной одежде и в платке идет по улице, переполненной горожанами и туристами. В руках у нее пакет, который сильно раскачивается при ходьбе. К месту взрыва подозреваемая пришла в 16:11 минут.
Она присела на лавочку, положила рядом сверток, затем быстро встала и ушла. Через две минуты сработала бомба.
Теракт унес жизни шести человек, более 80-ти ранены. По подозрению в причастности к преступлению задержаны порядка 50-ти человек. В том числе и предполагаемая исполнительница.