Один из самых бесполезных в истории: саммит G20 завершился в Индонезии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder; 5-tv.ru

На острове Бали, где встречались мировые лидеры, побывал и обозреватель «Известий» Виктор Синеок. Он чуть не довел Олафа Шольца до депрессии своими вопросами.

Что интересного было в последний день саммита G20, который рискует войти в историю как один из самых бесполезных, расскажет обозреватель «Известий» Виктор Синеок. Он практически довел Олафа Шольца до депрессии своими вопросами.

Последний день саммита, возможно, запомнился бы посадкой манговых деревьев, но запомнится предчувствием глобального конфликта. Новости из Польши подняли Байдена с постели в шесть утра. А чуть позже он разбудил и остальных.

«Экстренная встреча проходит здесь, в гостинице „Хаят“, где живет делегация США. Мы видим, что стоит внушительных размеров кортеж президента Байдена. Вот одна из его машин, а вот еще одна точно такая же, причем с такими же номерами», — показал Виктор Синеок.

Американский президент в центре, остальные — по бокам. Долго сидели молча. Пока Байдена не спросили по существу.

Репортер:

«Господин президент, не могли бы вы рассказать нам, что вы уже знаете о взрыве в Польше?» — спросил репортер.

«Нет», — последовал короткий ответ.

После этого Макрон начал делать кому-то знаки, а Сунак — улыбаться невпопад. И журналистов настойчиво попросили на выход. Там мы их и встретили со своими вопросами. Французскому президенту после часовой экстренной встречи оказалось нечего сказать о ЧП в Польше. Да и позже — на пресс-конференции — не сказал ничего конкретного.

Шольц поспешил к автомобилю. Сел и изменился в лице, задумался. Видимо, что-то узнал на этом совещании. Отвечать на вопросы он отказался. Позже стало понятно: Шольц подыскивал формулировки.

«Важно то, что мы все одновременно дали понять, что ничего этого не было бы без войны России против Украины», — сказал канцлер.

То есть, напряжение держали до последнего. Хотя и так было все понятно. Даже Байден намекал.

«Расследования еще не было. Но это маловероятно, что снаряд был выпущен из России», — признал американский лидер.

Странно, но в отличие от предыдущих инцидентов никаких «хайли лайкли» (весьма вероятно). Эрдогана такой подход очень обрадовал.

«Для нас важно, что Россия сказала: „Мы здесь ни при чем“. Вот и Шольц заявил, что нужно детально расследовать это происшествие. И важно, что Байден тоже опроверг принадлежность ракеты к России», — заявил президент Турции.

Издержки в случае изоляции России, сказал президент Турции, будут безграничными. Может поэтому военный блок, несмотря на вопли Киева о жестком ответе, жестким быть не спешит. Или в истории с атакой на Польшу все слишком очевидно?

В любом случае — саммит окончен, лидеры разлетаются. Во второй день G20 нашу делегацию представлял министр финансов России Антон Силуанов. В эксклюзивном интервью он рассказал, что подход к решению проблем в «Большой двадцатке» меняется.

«Западные страны теперь уже осознали: то, что они вводили ограничения, пытаясь сделать хуже Российской Федерации, получилось все наоборот. Все издержки несут экономики этих стран и люди, которые там проживают», — заявил глава Минфина РФ.

Как раз экономика, энергетика и продовольственная безопасность стали главными темами саммита. Темы настолько важные, что Запад учится терпимости и уважению к другим. Процесс медленный — как походка Байдена. Но неизбежный — как зима в Европе.