Московский тоннель залило пеной из-за тушения горящей машины

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Машины ездили в ней по самые стекла.

Появились эффектные кадры из столицы, где в одном из тоннелей тушили горящую машину.

Пожарные службы так хорошо справились со своей задачей, что это происшествие запомнилось совсем не ярким пламенем, а огромным количеством пены, как будто кто-то решил устроить вечеринку прямо на проезжей части.

Машины ездили в ней по самые стекла и, конечно же, водители все снимали на видео.