Паралимпийские чемпионы о приостановке членства ПКР: «Достали эти унижения!»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Несмотря на решение Международного паралимпийского комитета, спортсмены уверены — это не сломит русский дух. Ведь они уже давно доказали силу боевого характера!

Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР) — вопиющий факт, ведь спорт должен объединять людей, а не разобщать. Такое мнение выразил четырехкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Всех спортсменов достали эти оскорбления, унижения. Каждый раз Паралимпийский комитет идет впереди всей планеты. Спорт должен объединять людей, спортсменов. Конечно, это вопиющий факт», — возмутился Ашапатов.

По словам Ашапатова, решение негативно отразится на спортсменах в будущем. Ведь в 2024 году состоятся Паралимпийские игры, в которых многие планировали участвовать и хотели показать хорошие результаты.

«Прежде чем восстановиться, нужно будет опять выполнить кучу критериев. Но время уходит, а период отбора к этим Играм может закончиться», — добавил он.

Но, несмотря на произошедшее, Ашапатов убежден — российских паралимпийцев этим не сломить. Они уже доказали силу характера и боевой дух.

Вместе с тем шестикратный чемпион паралимпийских игр Сергей Шилов уверен — удивляться подобному решению не стоит, потому что МПК не самостоятелен. И невзирая на возможность подать апелляцию, надежды на восстановление справедливости мало, считает Шилов.

«Если быть реалистами, то в данной ситуации, которая сейчас происходит в мире, учитывая нелюбовь к России, никакого снисхождения и положительного решения в сторону РФ быть просто сейчас не может», — сказал он.

Источник фото/видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; Лебедев Артур / ИТАР-ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

МПК лишил членства ПКР накануне на Генеральной ассамблее в Берлине. 64 проголосовали «за», 39 — против, 16 — воздержались. В качестве причины была озвучена якобы неспособность выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом комитета. Теперь единственное, что может сделать российские отделение — это подать апелляцию.

Вместе с тем вскоре стало известно, что МПК приостановил и членство Белоруссии. «За» проголосовали 54 делегата, 45 выступили против, 18 — воздержались.

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