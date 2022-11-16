Уехавшая в Дубай Instasamka раскрыла дату концертов в России

Instasamka выступит в России в 2023 году

Фото: Instagram* / instasamka

До этого знаменитость заявляла, что не вернется в РФ. Эпатажная блогерша решила «переобуться».

Блогер и певица Instasamka (Дарья Зотеева) опубликовала список городов, которые вошли в ее предстоящий тур. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Знаменитость выступит в России, в городах Казахстана, Латвии, Эстонии и Киргизии. Выступления в РФ пройдут уже в 2023 году.

Как пишет URA.RU, ранее артистка заявляла, что не вернется с концертами в Россию. Она отметила, что не хочет возвращаться на Родину. По ее словам, в России нельзя заниматься творчеством. И именно поэтому артистка вместе со своим возлюбленным переехала в Дубай. Ей понравилось, что в этом городе много хороших людей.

Instasamka — скандальная блогерша. Ее неоднократно подозревали в постановочных конфликтах, поэтому интернет-пользователи скептически относятся к происшествиям, связанным с ней.

Как ранее писал 5-tv.ru, Дарью Зотееву якобы с ног до головы облили зеленкой неизвестные. Нападение произошло в Москве, у входа в здание, где располагается офис знаменитости.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.