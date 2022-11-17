«Республиканский Кеннеди»: политолог о шансах губернатора Флориды стать президентом США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Octavio Jones; личный архив М. Дудаков; 5-tv.ru

Рон Десантис очень популярен, консервативен и принимает участие во всех культурных войнах, которые раскалывают Соединенные Штаты.

В последнее время в США идут ожесточенные споры о том, кто же станет главой государства в 2024 году. Один из кандидатов уже лидирует — это губернатор солнечного штата Флорида Рон Десантис. Политолог-американист Малек Дудаков рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, почему его сравнивают с бывшим американским президентом Джоном Кеннеди, и какие у него есть шансы.

«На текущий момент в плане республиканцев появился перспективный кандидат, который может стать альтернативой Дональду Трампу. Это губернатор Флориды Рон Десантис. Ему 44 года, по меркам нынешней американской политики он очень молод, смог переизбраться на второй срок губернатором Флориды, причем по разгромным результатам, с отрывом в 19%», — рассказывает эксперт.

По его словам, Десансис очень популярен, консервативен и принимает участие во всех культурных войнах, которые раскалывают Соединенные Штаты. Например, он ввел патриотическое обучение в школах Флориды, ограничил ЛГБТ-пропаганду среди учащихся и активно борется с нелегальной миграцией.

Более того, на взгляд Дудакова, Рон Десантис делает все это намного эффективнее, чем Трамп.

«Если он пойдет все-таки на выборы и станет президентом, то он станет одним из самых молодых, во-первых, президентов в истории США. Моложе, чем был Обама, чуть старше, чем Кеннеди. Его не зря сейчас многие называют „республиканским Кеннеди“. И также одним из тех, кто тесно связан с военным истеблишментом со времен Эйзенхауэра. Человек, которому легко можно будет найти общий язык с Пентагоном», — добавил политолог.

Десантиса в меньшей степени интересует Россия, и он не рассматривают РФ, как серьезного оппонента США. В начале марта он выступил с осуждением спецоперации на Украине. В качестве главного оппонента он видит Китай.

Однако для того, чтобы победить на выборах, ему сначала нужно победить на республиканских праймериз. Сейчас он уже начал усиливать свои позиции, а в отдельных вопросах идет нос к носу с Дональдом Трампом. Кстати, в США его называют Трампом, но с мозгами и без скандалов. Это и дает ему возможность победы на праймериз.

«Я думаю, что если Рон Десантис победит все-таки на праймериз, шансов выиграть президентскую гонку и стать главой американского государства, у него больше, чем у Трампа. Опять же учитывая, что он моложе, нет скандалов, которые преследуют Трампа и так далее. Но, как я сказал, для начала ем нужно все-таки обыграть Трампа, и с этим могут случиться сложности», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что политик Дональд Трамп будет участвовать в президентских выборах 2024 года.