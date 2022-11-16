Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Экс-солистка группы «Блестящие» не стесняется показывать свои формы. Поклонники знаменитости только рады.

Певица и актриса Анна Семенович опубликовала в социальных сетях откровенное видео. В ролике она обнаженной расслабляется в ванне с солью.

Бывшая солистка группы «Блестящие» призналась, что хорошо провела свой выходной после возвращения в Москву из Новосибирска. Ей сделали массаж, а потом она отдыхала в ванне.

«Какой же невероятный кайф сделать массаж и потом лечь в ванну с солью… Сегодня прекрасный выходной день!», — поделилась артистка.

Поклонники восхитились внешним видом любимицы. В свои 42 года Семенович очень хочет создать семью и стать матерью, но о своей личной жизни не рассказывает.

Как ранее писал 5-tv.ru, Анна Семенович в составе агитбригады «Русского радио» прибыла в Новороссйск, чтобы поддержать российских военнослужащих в рамках общероссийского патриотического марафона.