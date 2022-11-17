Блогер Елена Блиновская высказалась о россиянках: «Могут очень много»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Слабый пол в России не такой уж и слабый — и «коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет». А нужно ли этом мужчинам?

Блогер Елена Блиновская назвала несколько отличительных качеств россиянок. Она уверена, что им под силу даже самые сложные испытания. Елена и по себе это знает, покорив, например, вершину Эльбруса. Дух, воля, выдержка блогера не подвели даже при подъеме на самую высокую гору в России и Европе.

«У нас сильные, яркие, смелые женщины, которые могут очень много. Ну и, наверное, нашим мужчинам требуется огромная поддержка наших женщин», — отметила Елена в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Блиновская считает, что женское общество в России достигло независимости настолько, что и не помешало бы и сбавить обороты. Как говорится, дать слабину. Хотя и объяснение такому поведению слабого пола тоже есть.

«У нас сейчас общество такое — феминистически настроенное, и на самом деле это идет от недоверия к мужчинам или страха их потерять. И нужно сейчас направлять людей в другую историю — в доверие мужчинам, чтобы возвращать им силу», — пояснила автор онлайн-марафонов.

По ее мнению, баланс в отношениях мужчины и женщины наступит только тогда, когда будет достигнуто взаимное понимание и доверие. Сильный пол направит нужную энергию на семью, а женщина сможет насладиться этим и не взваливать все на свои плечи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Елена Блиновская «уколола» вернувшуюся в Россию Ксению Собчак.