Найденная младшая сестра Натальи Водяновой может быть ее дочерью

Светлана Шевченко 26

Супермодель Водянова могла много лет скрывать дочь от общественности

Найденная младшая сестра Натальи Водяновой может быть ее дочерью

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

К такому выводу пришли пользователи соцсетей после новости о воссоединении сестер.

Наталья Водянова в откровенном интервью американскому Vogue рассказала, что спустя 22 года разлуки нашла свою младшую сестру Дженнифер Бернс. Как объяснила супермодель, младенцем сестру отдали на удочерение в США, потому что маме было тяжело воспитывать троих дочерей и новорожденную кроху.

«Мы жили в 20-метровой комнате без ничего. Мама очень много и тяжело работала», — вспоминала Водянова.

Она рассказала, что смогла найти сестру спустя много лет с помощью ДНК-теста и специальной базы данных.

Но, как пишет Starhit.ru, пользователи сети почувствовали подвох в этой трогательной истории. Дело в том, что Водяновой на момент рождения Маши было 18 лет, и некоторые предположили, что на самом деле модель просто решила спрятать от публики свою дочь, чтобы не рушить начинающуюся карьеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Водянова беременна в шестой раз.

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