Найденная младшая сестра Натальи Водяновой может быть ее дочерью

Супермодель Водянова могла много лет скрывать дочь от общественности

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

К такому выводу пришли пользователи соцсетей после новости о воссоединении сестер.

Наталья Водянова в откровенном интервью американскому Vogue рассказала, что спустя 22 года разлуки нашла свою младшую сестру Дженнифер Бернс. Как объяснила супермодель, младенцем сестру отдали на удочерение в США, потому что маме было тяжело воспитывать троих дочерей и новорожденную кроху.

«Мы жили в 20-метровой комнате без ничего. Мама очень много и тяжело работала», — вспоминала Водянова.

Она рассказала, что смогла найти сестру спустя много лет с помощью ДНК-теста и специальной базы данных.

Но, как пишет Starhit.ru, пользователи сети почувствовали подвох в этой трогательной истории. Дело в том, что Водяновой на момент рождения Маши было 18 лет, и некоторые предположили, что на самом деле модель просто решила спрятать от публики свою дочь, чтобы не рушить начинающуюся карьеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Водянова беременна в шестой раз.