Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

Знаменитости общаются на ножах, после того как Виктория раскритиковала артиста за оскорбление Наргиз Закировой.

Ведущая и блогер Виктория Боня пригласила Филиппа Киркорова на встречу после недавнего скандала в соцсетях. Как известно, знаменитости последнее время общались на ножах. Первой начала Виктория, раскритиковав артиста за оскорбление Наргиз Закировой. Киркоров воспринял высказывание в штыки и понеслась. И вот, спустя несколько дней, Виктория снова напомнила поп-королю о себе в своем микроблоге.

«Передайте Киркорову, что я в Москве, он, вроде, хотел со мной встретиться. Филя, я здесь. Филя…» - обратилась знаменитость к артисту.

Виктория также добавила, что прилетела в Россию на несколько дней, чтобы принять участие в одном из телевизионных шоу. Знаменитость пояснила, что пока не может поделиться другими подробностями, но пообещала позже показать бекстейдж со съемок.

Как известно, конфликт Виктории Бони и Филиппа Киркорова случился более недели назад. А поводом послужило оскорбление поп-королем Нарзиз Закировой прямо во время концерта в Ташкенте. Виктория сочла такой поступок отвратительным и несвойственным настоящим мужчинам. Киркоров же тоже в карман за словом не полез, обозвав блогера бездарностью о обругав ее матом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что интернет-пользователи уличили Аллу Пугачеву в измене Филиппу Киркорову.

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