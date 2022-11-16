«Вот это пушка», или как Байден испугался мышц российского оператора

Светлана Шевченко 136

Джо Байдена впечатлили бицепсы оператора из России на полях G20

«Вот это пушка», или как Байден испугался мышц российского оператора

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Американский лидер уж очень хотел узнать, в какой команде находится этот спортивный молодой человек и откуда он.

Президент США Джо Байден до жути испугался российского оператора Первого канала из-за его бицепсов. Чтобы избавиться от страха, ему пришлось подойти и потрогать руки Юрия Шолмова. Об этом сообщили в эфире федерального телеканала.

«Они больше, чем моя голова, посмотрите! (трогает бицепсы)», — закричал политик.

Он спросил, откуда же этот парень и в их ли он команде. На что ему ответили, что он — русский.

«Да мне все равно откуда он! Ну и бицепсы у него. Мы такие называем пушками», — заключил Байден.

А французский лидер Эммануэль Макрон, также находящийся там в это время, скромно подметил, что российский оператор «хорошо тренируется».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Байден проинформировал партнеров в G7/НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.

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