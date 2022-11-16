На заводе Toyota в Петербурге начались сокращения

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Причиной кадровых решений и последующего ухода с рынка назван дефицит комплектующих из-за нарушения логистических цепочек.

Toyota начала сокращать сотрудников завода в Петербурге. По сведениям городского комитета по труду и занятости, увольнения по соглашению сторон начались с 14 ноября. Там рассказали, что концерн сделал персональное предложение каждому работнику, которое включает выплату от 12 средних заработных плат, сохранение ДМС и компенсацию расходов на переобучение.

В штате предприятия почти две тысячи человек. Toyota объявила об уходе еще в сентябре, причиной назван дефицит комплектующих из-за нарушения логистических цепочек.