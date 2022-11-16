Инцидент в Польше: кому выгодно втянуть НАТО в масштабную войну

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Горячим головам на Западе хватило первичных данных и полного отсутствия доказательств, чтобы тут же найти «виновного».

Сегодня половина мира всю ночь практически не сомкнула глаз. Все внимание к этому маленькому населенному пункту Пшеводув на границе Польши и Украины, названия которого, кроме местных жителей, мало кто еще знал.

В гибели двоих поляков от падения ракеты тут же обвинили Россию, без каких-либо доказательств. Хотя наша сторона сразу заявила о своей непричастности. И без того напряженная ситуация едва не перегрелась окончательно.

И вот буквально полчаса назад, по данным Рейтер, Джо Байден заявил коллегам из НАТО и G7, что взорвалась в Польше именно украинская ракета. Все детали у нашего европейского обозревателя Виталия Чащухина.

Момент взрыва, обломок ракеты воронка на месте прилета — украинский конфликт все-таки перекинулся на другие государства, а Польша — еще и территория НАТО, защищенная, судя по всему, не самым лучшим образом.

Мир снова на грани, но холодный рассудок, по счастью, сильнее эмоций. На месте смертоносных ударов, унесших жизни двух мирных граждан, пока никакого военного положения, перекрытая дорога, рядовые полицейские. В конце концов, осторожный тон избрал и Президент Польше Анджей Дуда:

«У нас нет на данный момент убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету, ведется расследование».

Но кому-то и первых обрывочных данных хватило, чтобы все-таки попытаться втянуть НАТО в масштабную войну. Президент Зеленский однозначно приписывает случившееся Москве, провоцируя страны Альянса к самым решительным действиям, включая ту самую статью коллективной безопасности.

Тем не менее в самом Альянсе произошедшее аккуратно называют не более, чем «трагическим инцидентом». Вероятно, обладая, более точными данными. В Брюсселе и Вашингтоне признали, что натовским самолетам удалось отследить ракетный удар.

Радары подтверждают — именно в этом месте американский дрон-разведчик нарезал круги. Его данные уже переданы польской стороне, которая, отчего-то не спешит с их обнародовать. И возможно, вот почему.

Эксперты обращают внимание на схожесть упавших в Польше ракет, с теми, что использует сама же Украина. Командование ВСУ публиковало даже работу соответствующих С-300, базирующихся во Львовской области, то есть как раз вблизи польских границ.

И скорее всего, это была неудачная попытка сбить сокрушительные залпы российских военных. Тактико-технические характеристики ВСУшных ракет тем более указывают, на то, что они вряд ли смогли бы достичь такой дальней цели, будь это удары с территории России.

«Если бы это были крылатые ракеты России, то мы бы увидели более существенные и значимые обломки. Но, учитывая, что по крылатым ракетам Украина стреляет снарядами комплекса С-300, а С-300 на Украине самой первой модификации. Как правило, чтобы сбить одну крылатую ракету, надо выпустить две ракеты комплекса С-300. И как раз здесь упали две ракеты», — считает военный эксперт Юрий Кнутов.

И несмотря на очевидные аргументы, голоса натовских ястребов сейчас усиливаются по всей восточной Европе. Провокация может достичь своей цели: Эстония, Латвия, Словакия делают резкие выпады в адрес России; Польша повышает военную готовность и созывает в полдень совет национальной безопасности; а послы НАТО уже в эти минуты собираются на свою экстренную встречу.