МВД РФ задержало замглавы Херсонской области Екатерину Губареву

Анна Гончаренко 262

МВД РФ задержало замглавы Херсонской области Губареву по делу об экономическом преступлении

МВД РФ задержало замглавы Херсонской области Екатерину Губареву

Фото: ВКонтакте / Екатерина Губарева (Красько)

Женщина подозревается в совершении экономического преступления.

Сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) задержали замгубернатора Херсонской области Екатерину Губареву. Ее подозревают в совершении экономического преступления. Об этом информационному агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Екатерина Губарева задержана в рамках уголовного дела, с ней сейчас проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для Екатерины Губаревой.

Несколькими часами ранее супруг Губаревой сообщил, что она якобы пропала и не выходит на связь уже сутки. Как сообщил ТАСС другой источник в органах, задержание замгубернатора региона произошло вчера вечером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что журналистов CNN и Sky News лишили аккредитации за репортажи из Херсона.

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