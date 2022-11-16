Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на машины

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Несмотря на сложную ситуацию в мире, россияне должны иметь возможность приобрести собственный автомобиль.

Покупка транспорта должна стать доступнее для граждан России, несмотря на существующие трудности. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в рамках совещания с правительством.

«Нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях», — объяснил он.

В том числе глава государства отметил, что всем известно «откуда берутся эти цены». По словам Путина, нужно изучить процессы ценообразования и найти, чем обусловлена такая высокая стоимость автомобилей. Нынешние трудности не должны быть препятствием для покупки машины.

В ответ на слова президента глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что на данный момент идет работа над инструментами, позволяющими поддерживать спрос на транспортные средства.

«Тем не менее обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля над ценообразованием, чтобы „под сурдинку“ этих сложностей, о которых мы все знаем, в том числе и с логистикой, никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал бы цены на автомобильную технику», — ответил Мантурову глава государства.

В том числе Путин уточнил, что его слова распространяются не только на легковые машины, но и на грузовые. Он еще раз попросил контрольное ведомство уделить этому вопросу повышенное внимание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что индексация тарифов по ЖКХ и транспорту в Москве будет значительно ниже инфляции.