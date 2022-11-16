Байден заявил G7 и НАТО, что взрыв в Польше вызван ракетой Украины

Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше вызвала работа ПВО Украины

Фото: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz

Ранее польский МИД обвинял Россию в нанесении ракетного удара.

Взрыв в Польше был вызван украинской системой ПВО. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден свои партнерам по «Большой семерке» (G7) и Североатлантическому альянсу. Источник в НАТО сообщил об этом агентству Reuters.

«Байден проинформировал партнеров в G7/НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО», — цитирует агентство слова источника.

Несколькими часами ранее американский президент созвал лидеров стран НАТО и G7 на экстренную встречу. По ее завершению Джо Байден заявил, что предварительное расследование оспаривает причастность Российской Федерации к произошедшему в Польше.

Вечером 15 ноября власти Польши сообщили о падении ракеты в селе Пшеводув. Погибли два человека. В польском МИДе заявили, что ракета якобы принадлежит России. Однако впоследствии эти данные были опровергнуты. В Минобороны РФ назвали обвинения Польши «провокацией в целях эскалации обстановки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны РФ предоставило реальные доказательства непричастности России к падению ракеты в Польше.