Российские авиастроители отправили ВС новые бомбардировщики

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

Самолеты уже прошли комплекс наземных и летных испытаний и совершили перелет к месту несения службы.

В российские войска передана очередная партия фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщается на сайте правительства.

«Партия новых самолетов Су-34 была изготовлена на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (входит в состав госкорпорации „Ростех“)», — говорится в сообщении.

Истребители были переданы в рамках решений координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, возникающих в ходе проведения специальной военной операции.

Су-34 — уникальная машина с высокими летно-техническими характеристиками, которая хорошо зарекомендовала себя в ходе реальных боевых действий.

В октябре российские истребители-бомбардировщики Су-34 отомстили за огонь по нашим вертолетам. О том, как это было — читайте в материале 5-tv.ru.