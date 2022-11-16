«Все-таки отвечу»: Захарова о резком высказывании Шольца по поводу ракет

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Также дипломат поинтересовалась, раз канцлер так хорошо разбирается во всем и все ему «понятно», то уже понятно, кто, например, газопроводы СП1 и СП2 подорвал?

Многого бы не было, если бы США и страны НАТО не стали подрывать общественно-политический строй на Украине и натаскивать людей на антироссийские идеи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на резкое высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Все-таки отвечу Шольцу на его это „всего этого не было бы без агрессивной войны России против Украины“. Всего чего? Восемь лет регион истекал кровью», — пишет Захарова.

По ее словам, если США и НАТО, в первую очередь Германия, не стали бы менять на Украине режимы, приводить марионеточных политиков, превращать боксеров в мэров, а шутов в президенты, расплачиваясь за выполненную грязную работу гражданством и деньгами; совершать антиконституционные перевороты.

«Раз Канцлер ФРГ так хорошо разбирается во всем, и все ему „понятно“, хочется спросить: уже понятно, кто газопроводы СП1 и СП2 подорвал? Или пока приказали „не понимать“?» — заключила дипломат.

Шольц комментируя инцидент с двумя ракетами в Польше, заявил, что Германии абсолютно безразлично, какой из сторон конфликта были выпущены снаряды. По его мнению, этого бы не случилось, не начни Россия спецоперацию против Украины.

Ранее Мария Захарова высмеяла сообщения о госпитализации главы российского МИД Сергея Лаврова и заявила, что они являются «высшим пилотажем фейков».