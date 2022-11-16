Путин не собирается поздравлять Байдена с юбилеем

Песков заявил, что президент Путин не планирует поздравлять главу США Байдена с 80-летием

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70-летие главы России американский президент 7 октября совершенно проигнорировал.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет поздравлять с юбилеем президента США Джо Байдена. В это воскресенье американскому лидеру исполнится 80 лет. Об этом в рамках регулярного брифинга рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет», — ответил пресс-секретарь президента.

Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что 7 октября Владимир Путин не получал никаких поздравлений с 70-летним юбилеем от американского лидера. Ни телеграммы, ни звонка — ничего.

Однако, лидеры других стран в день рождения главы России направили ему сердечные поздравления. Среди них: Александр Лукашенко (Белоруссия), Реджеп Эрдоган (Турция), Сирил Рамафоза (ЮАР), Ким Чен Ын (Северная Корея), Мигель Диас-Канель Бермудес (Куба) и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Джо Байдена на прошедшем саммите G20 в Индонезии регулярно сопровождала машина скорой помощи. Кроме того, местная полиция крайне настойчиво отгоняла журналистов от кортежа американского президента.