Прямо в яблочко: боевая работа беспилотника «Ланцет» в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Российские военные продолжают уничтожать позиции противника, включая технику украинских военных.

Показана боевая работа беспилотника «Ланцет» на николаево-криворожском направлении. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru. Удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносился воздушно-десантными войсками (ВДВ) России.

Ударный беспилотник «Ланцет» способен вести разведку и атаковать цель самостоятельно. Новинка относится к оружию последнего поколения. Также его называют «копьем XXI века». Помимо ударного элемента, в состав комплекса входит навигация и связь. Кардинальное отличие «Ланцета» от предыдущего поколения в том, что ему не нужна спутниковая навигация. По словам разработчиков оружия, спрятаться перехватить или уничтожить «Ланцет» практически невозможно. Ему не страшно даже новейшее лазерное вооружение благодаря встроенной противолазерной защите.

До этого Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-24, действующих в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Армейская авиация поразила наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как был нанесен удар по системе военного управления Украины.