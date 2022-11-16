Пугачеву уличили в предательстве Киркорова: «Филиппу наставили рога»

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Певица была в отношениях с Максимом Галкиным* еще задолго до развода с поп-королем.

Певицу Аллу Пугачеву уличили в измене Филиппу Киркорову после очередного поста знаменитости. Накануне артистка поздравила в соцсетях своего супруга Максима Галкина*, отметив, что их отношениям уже 21 год. Эта информация привела в недоумение подписчиков звезды. Дело в том, что в 2001 году Алла Борисовна была официально замужем за Филиппом Киркоровым, и пройдет еще целых четыре года, прежде чем певица разведется с ним.

«Значит, рога у Фили были с 2001 года, <…> и эти люди нас учат, как жить правильно»;

«Новый праздник в России — день, когда Филиппу наставили рога»;

«В 2005-м развелась с Киркоровым, в 2011-м расписалась с Галкиным — получается, Филя пять лет почти рогатый ходил»;

«С Филей развенчалась, развелась только в 2005-м году, а с Галкиным 20… походу, было танго втроем», — рассекретили знаменитость подписчики.

Алла Пугачева счастлива с Максимом Галкиным* 21 год. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Между тем для Филиппа Киркорова данная информация — далеко не новость. В средствах массовой информации поп-король не раз сам признавался в том, что у его бывшей завязались отношения с Галкиным еще в период их брака. Артист заявлял, что потерял главную женщину в своей жизни и даже назвал в честь нее свою дочь, а также — своей матери. После этого Киркоров так больше и не женился. Пугачева же связала себя узами брака с Максимом Галкиным в 2011 году, а еще через два года у них появились на свет двойняшки Лиза и Гарри.

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* — признан иностранным агентом на территории РФ