«На лошади и на танке»: актриса Валюшкина рассказала, на что шла ради роли

Актриса Валюшкина не готова решиться на полет в космос ради роли, как Юлия Пересильд

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

За свою яркую актерскую карьеру знаменитость успела и в танке проехаться, и на лошади поездить.

Заслуженная артистка РФ Елена Валюшкина объяснила, почему не любит экстремальные увлечения. Она всегда готова совершить опасные трюки ради роли, как это делают некоторые знаменитости, заявила актриса в беседе с 5-tv.ru.

Елена Валюшкина поделилась, что с нетерпением ждет выхода фильма «Вызов» — первой кинокартины, снятой в космосе. Там она сыграла маму космонавта (Юлия Пересильд), но сама бы пространство ради роли не полетела.

За свою яркую актерскую карьеру Елена Валюшкина успела и в танке проехаться, и на лошади поездить. Как оказалось, актриса совершенно не любит опасные развлечения.

«Я бы очень подумала, лететь в космос или нет. С парашютом прыгать? Да Боже упаси, у меня дети. На лошади я скакала, и на танке ездила. Горы, парашют, подводное плавание — не мое. Мне хватает адреналина в жизни», — сказала Елена Валюшкина после выступления в спектакле «Бесприданница» на сцене Театра имени Моссовета.

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