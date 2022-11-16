Построит новый мир: звезда «Мажора» Воробьев о своем отношении к изменам

Звезда «Мажора» Воробьев не считает особенной женскую месть и никогда не простит измены

Фото, видео: 5-tv.ru

По мнению знаменитости, любую измену можно логически понять.

Минувшим вечером в киноцентре «Октябрь» прошел специальный показ драмы «Жанна» Константина Статского. Среди звездных гостей были замечены: Игорь Янковский, Елена Алферова, Мила Ершова, Даниил Воробьев, Виктория Соловьева и другие.

Звезда «Мажора» Даниил Воробьев обсудил с 5-tv.ru две темы, которые золотой нитью вьются сквозь сюжет «Жанны» — месть и измена.

По словам актера, он не различает мужскую или женскую месть. Это универсальное чувство, разница лишь в том, кто ему поддается, а кто владеет собой и сдерживает порывы отомстить.

«Мне кажется, что у понятия месть не пола. Она просто есть. И мужская есть, и женская. Другое дело, что у некоторых она возникает, а некоторые с этим справляются», — объяснил Даниил Воробьев.

По вопросу о своем видении измен звезда кино и сериалов также выразил интересное мнение. Как отметил Даниил Воробьев, измена — это определенный катарсис: старая жизнь в руинах, но на месте нее появляется новая. Измены можно логически понять, считает актер, но простить — невозможно.

«Это разрушит прежний мир и построит наверняка новый мир. Ее можно понять, но простить, я думаю, практически невозможно», — высказался Даниил Воробьев.

Фильм «Жанна» рассказывает о пятидесятилетней успешной женщине, которая смогла пережить невзгоды, нищету и стать настоящей акулой бизнеса. Казалось бы, у нее есть все: успех, деньги и красивый молодой любовник. Но за одну минуту ее жизнь переворачивается с ног на голову. В фильме сыграли: Ксения Раппопорт, Александр Новин, Таисия Вилкова, Евгений Миронов и другие.

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