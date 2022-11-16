Прокачку нефти по «Дружбе» остановили после удара по украинской территории

Фото: www.globallookpress.com / Attila Volgyi

Сам нефтепровод не пострадал, речь идет только о его обслуживающей инфраструктуре.

Прокачку нефти по «Дружбе» остановили из-за повреждения трансформаторной станции при ударе по украинской территории. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Вследствие российского ракетного удара по территории Украины заметно пострадала украинская энергетическая инфраструктура. Вчера была временно приостановлена поставка нефти по нефтепроводу „Дружба“, по которому нефть из России через Украину поступает в Венгрию», — сказал политик на трансляции, которая велась в социальных сетях.

Он добавил, что сам нефтепровод не пострадал, речь идет только о его обслуживающей инфраструктуре. По словам Сийярто, поставки можно будет возобновить за короткое время после выявления повреждений специалистами. Энергоснабжение Венгрии вне опасности, а ее нефтяных запасов хватит на несколько месяцев.

Нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходя через Брянск, а затем разделяется на северный участок, проходящий по белорусской, польской и немецкой территориям и южный, куда входят территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

Удары по инфраструктуре Украины ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто восстановил прокачку нефти по поврежденному участку «Дружбы».