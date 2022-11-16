Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Первые сирены прозвучали в восточных областях страны.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом говорится на официальном ресурсе по оповещению.

Первые сирены прозвучали в восточных областях страны около 40 минут назад. Следом волна охватила центральную, южную и западную части Незалежной.

Как сообщал 5-tv.ru, накануне вечером ВС РФ провели масштабную операцию по нанесению целей по инфраструктуре противника. Таким образом отключение света было зарегистрировано в Киевской, Львовской и других частях Украины.