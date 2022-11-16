Почему богатые и знаменитые женщины предпочитают молодых мужчин ровесникам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alena Kalita; 5-tv.ru

Надежда Бабкина старше своего избранника на 30 лет, ее коллега Алла Пугачева — на 25. Актриса Алена Хмельницкая тоже цветет и пахнет в отношениях с молодым партнером. В чем секрет таких союзов?

Любви все возрасты покорны — Пушкин говорил это не для красного словца. Неравные браки один за другим доказывают, что они могут быть идеальными, если их цель не корысть, а счастье. А подкрепляют такие отношения качества молодого партнера: энергичность, сексуальность и умение подстраиваться под избранницу, считает психолог Яна Лейкина.

К примеру, никто не верил, что Алла Пугачева и пять лет продержится с Максимом Галкиным*, который младше ее на 27 лет. Но на деле оказалось, что ни с кем так долго певица не жила — влюбленные вместе уже 21 год. Похожая история у Надежды Бабкиной — артистка буквально расцвела после того, как встретила почти юного Евгения Гора: ему 41, ей 72 и они все еще вместе. Все хорошо и у актрисы Алены Хмельницкой — ее глаза светятся от счастья рядом с бизнесменом Александром Синюшиным. Никто бы не подумал, что после расставания с Тиграном Кеосаяном звезда картины «Сердца трех» найдет утешение в объятиях бизнесмена, который младше ее на 12 лет.

«Что же есть у молодых мужчин? Конечно, больше энергии, конечно, больше сексуальной привлекательности, конечно, выше потенция. Как правило, молодые вещи мужчины более амбициозные и им еще хочется добыть звезду с неба, они лучше ухаживают, они больше могут, они более выносливы. И самое главное — их голова не заселена таким большим количеством тараканов, которые есть у человека с возрастом», — объясняет в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru психолог Яна Лейкина.

Еще одно достоинство молодых партнеров — их гибкость. Мужчины в возрасте в своем большинстве этим похвастаться не могут: им сложнее менять привычки, да и часто не стремятся. Особенно, если человек принципиален и несговорчив от природы.

Другой вопрос, что поймать такого партнера для женщины — большая удача и ему нужно соответствовать: хорошо выглядеть и быть на одной волне.

«Нужно, чтобы в женщине был высокий уровень энергии, она должна быть яркой и необычной, увлекательной. И конечно, знаменитой женщиной, которая что-то может в этой жизни, которая стремится быть на виду, быть привлекательной для молодых мужчин», — добавила собеседница.

Впрочем, даже самые крепкие союзы не застрахованы от печального финала. Общественность помнит брак Ирины и Сергея Безруковых, который распался через 15 лет счастливой жизни — актер предпочел более молодую избранницу и обзавелся детьми. А брак певца Прохора Шаляпина и бизнесвумен Ларисы Копенкиной с разницей в 27 лет рухнул через два года после громкой свадьбы. Не забыто еще и расставание голливудской пары Деми Мур и Эштона Кутчера — как ни пыталась актриса соответствовать избраннику младше на 16 лет, он все равно пошел налево и всерьез и надолго потом связал отношения с другой, но молодой актрисой — Милой Кунис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбежавшие из РФ Пугачева и Галкин поздравили друг друга с годовщиной свадьбы.

* — признан в России иноагентом.