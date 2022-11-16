Байден: по предварительной информации упавшая в Польше ракета летела не из РФ

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Варшава испугалась, что находится под прицелом российских войск и раздула настоящий скандал.

Ракеты, которые упали в Польше, вряд ли летели из России. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в рамках экстренной встречи с мировыми лидерами.

«По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что они были запущены из России», — объяснил лидер США.

Президент отметил, что будет подробно выяснять обстоятельства ракетного инцидента в Польше и по итогам расследования западные страны вместе договорятся о дальнейших действиях.

Ранее появилась информация о двух взрывах на зерносушилке в польском селе Пшеводове в Люблинском воеводстве. В результате происшествия погибло два человека. Всвязи с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В то же время российское Минобороны заявило о том, что ВС РФ не наносила никаких ракетных ударов по целям рядом с польско-украинской границей. Сведения о взрывах министерство посчитало намеренной провокацией для эскалации конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о непричастности РФ к падению ракет в Польше.