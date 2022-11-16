«Рядом со мной будет настоящая леди»: какая жена нужна Тимуру Батрутдинову

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Звезда «Comedy Club» признался, что в свои 44 года мечтает найти женщину, которая родит ему четверых детей.

Комедийный актер и один из самых завидных женихов России Тимур Батрутдинов рассказал порталу 7Дней.ру, что до сих пор находится в поиске возлюбленной. Построить личную жизнь комик пытался с помощью телепроектов, но желаемых результатов это не принесло.

«Конечно, я хочу семью, детей и регулярно работаю в этом направлении. Я верю, что у меня есть время, и еще родятся две пары двойняшек: мальчик, девочка и еще раз мальчик и девочка», — поделился шоумен.

Тимур признался, что видит картину своей мечты именно так и очень ответственно подходит к поиску матери своих будущих детей.

«Для меня важны не только внешние прекрасности, но и внутренние качества. А чтобы в девушке совпало все и сразу, такое еще надо поискать. Ищу до сих пор, не сдаюсь. Я же все-таки джентльмен, значит, рядом со мной будет настоящая леди», — объяснил комик.

При этом Батрутдинов подчеркнул, что хотел бы найти девушку, которая была бы далека от шоу-бизнеса и не ревновала его к поклонницам.

«Ревнует тот, кто не уверен в своем партнере. Но я гарант! Если вы выбрали меня себе в мужья, то можете не переживать», — заверил Тимур.

После телепроекта «План Б» шоумену приписывали роман с Ольгой Бузовой: пара публично демонстрировала чувства и намекала на отношения, но дальше слухов дело не зашло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что финалистка шоу «Холостяк» Галина Ржаксенская спилась после того, как получила отказ Батрутдинова.