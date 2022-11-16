В России бумага есть: импортозамещение на рынке целлюлозы проходит успешно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev; 5-tv.ru

С каждым днем для российского бизнеса, несмотря на санкции, открываются все новые возможности и рынки сбыта.

Сегодня второй день выставки целлюлозно-бумажной промышленности PulpFor в Петербурге 90 компаний со всей страны показывают оборудование и технологии для импортозамещения. Их результаты демонстрируют, что первый шок от санкций пройден. Есть все: и своя бумага, и картон, и многое другое. Роман Ишмухаметов о привычных и не только предметах, которые скоро плотно войдут в нашу жизнь.

Картон прочнее древесины. Из него здесь столы и даже стулья. Это не декорации или арт-объекты, а настоящая офисная мебель — комфортно вести переговоры.

«Картон прочный материал, что он может выдержать — вес меня, например. Может выдержать вес меня, например», — признается специалист по маркетингу картонно-бумажного комбината Юрий Стахиев.

«Сколько?»

«Мой-то не такой большой — 85 килограммов».

От влагопрочной до пищевой — одних сортов и видов бумаги — больше ста. В папках — образцы — разной плотности, текстуры и цвета.

«Мне кажется, мы уже адаптировались — это был такой довольно сложный переход, но мы в игре», — уверен руководитель направления гофроупаковки компании-производителя Сергей Дашинский.

Шок для производителей от санкций и ограничений — пройден. И теперь десятки компаний представляют в Петербурге — технологии и оборудование для целлюлозной промышленности.

А это, без преувеличения, все, что нас окружает — от вешалок и одноразовой посуды до коробок. И все, что дома и на работе. И без чего — просто невозможно представать жизнь. Перспектива роста всей отрасли, для страны 45% территории которой покрыты лесами — практически не ограничены. Сможет ли Россия обеспечить себя всем сама?

«Мне трудно представить себе, что какие-то наши предприятия как наши остановились, которые работали и будут продолжать работать. Наша промышленность целлюлозо-бумажная — самая материалоемкая, ресурсоемкая, огромные инвестиции в нее вложены — салфетками мы точно будем обеспечены», — говорит председатель правления российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Юрий Лахтиков.

О том, как важна бесперебойная работа — всего производства — все мы осознали весной — когда офисная бумага в цене взлетела в пять раз, привычные листы А4 — сменили белый цвет на серый. Оказалось, что отбеливатели были зарубежные. За менее чем полгода проблема решена.



«В текущих условиях дают возможность российским производителям показать себя, доказать свою работоспособность. И для нас это важно», — говорит руководитель департамента продаж компании-производителя химических веществ для целлюлозно-бумажной промышленности Михаил Малышев.

А там, где пока проблемы еще остаются — помогают партнеры. Например, эти насосы для перекачки сырья при производстве бумаги — мы покупаем в Китае. Не боится ли бизнес из Поднебесной вторичных санкций? Здесь обычно крайне острожные в словах азиатские партнеры отвечают уверено и на русском.

«Мы уже чувствуем что есть санкции, это существует, но что делать? Надо преодолеть! Трудности есть, но большое прекрасное будущее тоже есть!» — признается представитель компании по производству оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности (КНР) Цзин Ван.

«Вы заинтересованы в сотрудничестве с нашей страной?»

«Конечно!»

А это крупнейший комбинат по производству картона из Ирана демонстрирует свои упаковки. Прежде всего, Тегеран заинтересован в покупке сырья.

«У России огромные лесные массивы — у нас всего этого нет. И конечно, мы очень заинтересованы в каких-то совместных проектах», — говорит представитель иранской компании по производству бумаги (Иран) Бахар Техрани.

Несмотря — на то, что газеты, книги и журналы мы читаем в основном на смартфоне — рост производства бумаги растет кратно! И прежде всего за счет — за счет осознанного отношения к экологии — время пластика проходит.

Если еще в 2017 году в России производили — чуть меньше 250 тысяч сумок и бумажных мешков, то по итогам прошлого года — уже 750 тысяч. И спрос на такую зеленую упаковку будет повышаться во всем мире — и мы опять здесь впереди.

«75% у нас идет на экспорт — наша продукция известна в более чем в 60 странах — при этом после восьмого пакета мы скорее всего уйдем из Европы, но будут открываться новые возможности, новые страны», — уверен заместитель генерального директора по продажам бумажного комбината Дмитрий Криворученко.

Выставка проходит в непростых условиях, но все они преодолимы. О конкретных шагах поддержки отрасли в Петербурге будут говорить еще два дня.