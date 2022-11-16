Итоговая декларация по саммиту G20 принята

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В документе вынесли важные условия, определяющие дальнейшие действия стран в будущем.

Одобрена декларация лидеров стран G20 по итогам саммита на Бали. Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Однако эти данные пока только предварительные.

Известно, что в проекте содержится 50 пунктов, однако нет информации о вероятных изменениях в документе. В нем было сказано, что большинство государств «большой двадцатки» не приветствуют действия ВС РФ на Украине, однако среди них есть «и другие мнения». В том числе участники саммита уверены, что украинский кризис усугубил уже существующие мировые проблемы в экономике.

Также в декларации страны G20 отметили важность сохранения зерновой сделки и недопустимость применения ядерного оружия. В проекте подчеркнули, что международное право должно неукоснительно соблюдаться.

К слову, на саммите присутствовал американский лидер Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин. Российский президент Владимир Путин не смог лично поучаствовать в мероприятии, вместо него на Бали отправился глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время его речи в зале присутствовал Байден.