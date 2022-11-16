Суд изменил приговор обвиненному в педофилии режиссеру «Ералаша» Белостоцкому

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Кинодеятель в июле был приговорен к 14 года заключения.

Московский городской суд переквалифицировал обвинение и снизил наказание режиссеру киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому по делу о педофилии. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе суда.

«Белостоцкому переквалифицировали обвинение на часть 2 статьи 135 (развратные действия по отношению к лицу старше 12, но младше 14 лет — Прим. ред.) и снизили наказание до 6,5 лет в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В июле Солнцевский суд Москвы приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее следствие установило, что режиссер в период с 5 по 6 ноября 2018 года, находясь в собственной квартире в Москве, совершил действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика. На этом основании Белостоцкого осудили по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего».

При этом адвокат осужденного заявила, что Белостоцкий не совершал никаких противоправных действий, и все уголовное дело построено на вымыслах пострадавшей стороны, за которыми стоит чей-то злой умысел.

Об аресте 48-летнего режиссера по подозрению в педофилии и распространении детского порно стало известно в октябре 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ) в России.