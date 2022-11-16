Звезда «Дома-2» Африкантова сняла квартиру за 250 тысяч в месяц в Дубай

Фото, видео: Instagram* / marina_afrika; 5-tv.ru

Участники знаменитого шоу привыкли к красивой жизни и не хотят себе ни в чем отказывать.

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова сняла жилье в Дубай за баснословные деньги. Телеведущая и ее возлюбленный Роман Капакла, готовы тратить на аренду 250 тысяч рублей и это только за один месяц проживания.

На проект звезда пришла еще в 2014 году. Через пять лет красотка вышла из стен телестройки вместе с любимым мужчиной Романом, которого встретила на «Дом-2». После ухода из реалити избранники продолжили строить крепкие отношения, а теперь устроили уютный уголок за пределами страны.

Африкантова на прошлой неделе прибыла в Арабские Эмираты, там ее ждал благоверный. Сначала влюбленные жили в отеле, а после арендовали шикарные апартаменты. В личном блоге Марина показала потрясающую квартиру-студию и отметила, что жилье обошлось ей в 250 тысяч рублей.

По словам звезды, они с мужем хотят эмигрировать. Девушка взяла с собой все необходимые вещи, которые заняли сразу несколько чемоданов, а общий вес вышел на 50 килограммов. Из-за этого красотке пришлось заплатить за перевес во время перелета. Теперь избранники хотят купить собственную квартиру, и недавно даже говорили об этом с риелтором.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мама звезды «Дома-2» Марины Африкантовой прячет шрам после страшной аварии.

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